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    22.07.2020 - 18:39 | | AA

    Borsa günü yatay tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kazancıyla günü 118.079,91 puandan tamamladı.

    Borsa günü yatay tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile iletişim oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

    ABD, Çin'den Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istediğini anımsatan analistler, ABD'nin bu kararının piyasalar üzerindeki etkilerinin izleneceğini ifade etti.

    Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güveni başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

    AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

    25 Haziran'daki son TCMB Para Pollitikası Kurulu toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

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