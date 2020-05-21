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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü yükselişle tamamladı
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    21.05.2020 - 18:45 | | AA

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 102.648,93 puandan tamamladı.

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 491,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 4,07 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

    Güne yükselişle başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 103.200,00 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 102.500,00 puanın üzerinde dengelendi.

    TCMB Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edildiğini belirtti.

    Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.200 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.

    Çöpe atılan köpek cesetleri tepki topladıDenizli’de iki kamyonetten çöplük alana ölü köpeklerin atıldığı görüntüler sosyal medyada yayılınca, hayvanseverlerin tepkisini topladı. Hayvan Dostları Derneği, sorumluların cezalandırılmasını isterken, Büyükşehir Belediyesi, böyle bir uygulamalarının olmadığını, soruşturma açıldığını duyurdu.
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