BİST105.5200.15EURO7.570.39USD6.820.20ALTIN380.751.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü yükselişle tamamladı
    ABONE OL
    29.05.2020 - 19:09 | | AA

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 105.520,47 puandan tamamladı.

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,98 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,66 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile inşaat oldu.

    6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, yükselişini üst üste 8'inci işlem gününe taşıdı.

    Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de yayımlanacak istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,80 olurken, tahminler yüzde 9,80-11,73 aralığında yer aldı.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    29 Mayıs Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları açıklandı - (MPİ) Milli Piyango sonucu sıralı tam liste hızlı sorgulama sayfası - Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

    29 Mayıs Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları açıklandı - (MPİ) Milli Piyango sonucu sıralı tam liste hızlı sorgulama sayfası - Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç gün devam edecek? Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler hangileri? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç gün devam edecek? Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler hangileri? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

    Sıradaki Haber