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    13.07.2020 - 18:25 | | AA

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kazancıyla günü 118.398,67 puandan tamamladı.

    Borsa günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.590,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 3,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,22 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 5,65 ile spor oldu.

    Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, sanayi üretim endeksinin mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artması sonrasında 118.000-118.500 bandında dengelendi.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

    ABD'de ikinci çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağına ve ABD-Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin de odakta bulunduğuna işaret eden analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri, Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek, 116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini bildirdi.

    Ömer Halisdemir'in kardeşi konuştu! Ağabeyime ilk kurşunu sıkan...Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ağabeyime ilk kurşunu, hayatını 2 kere kurtardığı Hasan isminde asker sıktı" dedi.
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