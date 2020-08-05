BİST1.0920.43EURO8.392.79USD7.031.97ALTIN463.893.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü yükselişle tamamladı
    ABONE OL
    05.08.2020 - 18:26 | | AA

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 1.091,80 puandan tamamladı.

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 23 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,81 ile spor oldu.

    Gün içinde en yüksek 1.100, en düşük 1.066 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST endeksi, günü 1.091,80 puandan tamamladı.

    Analistler, BIST 100 endeksinde üst üste 4 işlem günü süren düşüşün ardından bugünkü satışların, önemli destek konumundaki 1.065 seviyelerinde karşılandığını ifade etti.

    Yarın İngiltere Merkez Bankası'nın kararları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs salgınına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulunduAntalya’da Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan panoramik asansörün boşluğunda erkek cesedi bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayburt'ta bir köye corona virüs karantinası

    Bayburt'ta bir köye corona virüs karantinası

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

    5 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

    Sıradaki Haber