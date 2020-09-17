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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günü yükselişle tamamladı
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    17.09.2020 - 18:27 | | AA

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla günü 1.110,66 puandan tamamladı.

    Borsa, günü yükselişle tamamladı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 5,24 ile spor oldu.

    Güne düşüşle başlayan ve 1.100 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında kayıplarını telafi ederek 1.110 puanın üzerine çıktı.

    Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi ve cari işlemler dengesi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve İngiltere'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirtti.

    Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Beyoğlu'nda sokakta jeneratör yandıİstanbul Beyoğlu'nda sokakta bulunan jeneratör alev alev yandı. Jeneratörden çıkan yoğun duman nedeniyle iş merkezinin tüp bebek merkezinde çalışanlar paniğe kapılıp, kendilerini dışarıya attı.
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