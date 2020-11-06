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06.11.2020 - 18:46 | | AA

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,01 değer kazanarak günü 1.191,96 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,23 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam ettiğini belirterek, seçim sonuçlarına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları ile Çin'de ve ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.200 seviyesinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
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