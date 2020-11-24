MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günü yükselişle tamamladı
ABONE OL
24.11.2020 - 18:42 | | AA

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.320,98 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile metal eşya makine, en çok kaybettiren ise yüzde 1,16 ile spor oldu.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile piyasaların pozitif görünümünü koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Finansal İstikrar Raporu'nun, ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasanın odağında olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Antalya'da ambulans kaza yaptıAntalya’nın Serik ilçesinde hasta almaya giden ambulansla hafif ticari araç çarpıştı. Kontrolden çıkıp, devrilen ambulanstaki görevli hemşire hafif yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde koronavirüsten öldü

Emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde koronavirüsten öldü

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Kahreden haber! Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı

Kahreden haber! Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı

Sıradaki Haber