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04.02.2021 - 18:22 | | AA

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,71 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporumdaki veriler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bakan Dönmez'den '400 ton altın' açıklamasıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek." dedi.
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