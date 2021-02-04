Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,71 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporumdaki veriler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.