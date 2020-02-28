Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5.539,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,90 ve holding endeksi yüzde 4.86 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 8,13 ile turizm oldu.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.900 ve 101.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.