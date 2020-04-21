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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
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    21.04.2020 - 13:15 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 azalışla 97.742,71 puana geriledi.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.203,17 puan azalarak 97.742,71 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,26 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,38 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,54 ile inşaat oldu.

    Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün şokuyla satıcılı seyreden küresel pay piyasalarına paralel, Borsa İstanbul'un da düşüş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

    Öğleden sonra, petrol fiyatlarının seyrinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

    Eskişehir’de corona virüs yoğun bakımı görüntülendiEskişehir’de corona virüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Corona virüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.
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