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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında geriledi
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    29.05.2020 - 13:25 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 azalışla 104.982,21 puana geriledi.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 377,55 puan azalarak 104.982,21 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,78 ile ulaştırma oldu.

    Analistler, öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.

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