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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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    21.02.2020 - 13:06 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 115.860,52 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 218,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,11 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,21 ile spor oldu.

    Dünkü sert düşüşün ardından bugüne de azalışla başlayan BIST 100 endeksi, 114.453,40 puanı görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 116.000 puanın hemen altında dengelendi.

    Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağında yer aldığını belirterek, öğleden sonra ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

    Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.000 seviyesinin görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu kaydetti. 

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