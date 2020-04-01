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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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    01.04.2020 - 13:18 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artışla 90.167,10 puana çıktı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

     

    Güne düşüşle başlamasına rağmen ilerleyen saatlerde kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 523,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,32 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile elektrik oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, Borsa İstanbul'un Asya ve Avrupa pay piyasalarından pozitif ayrışarak alıcılı bir seyir izlediğini kaydetti.

    Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri ile imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

    İletişim Başkanı Altun: 'Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez." ifadelerini kullandı.
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