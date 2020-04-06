Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında en yüksek 91.313,81 puanı gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.628,99 puan artarak 91.181,60 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 2,18 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,82 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile haftanın ilk işlem gününde borsalarda yükselişlerin görüldüğünü ifade etti.

Öğleden sonra, reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.