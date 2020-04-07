BİST93.8991,98 EURO7,360,63USD6,76-0,27ALTIN358,92-0,85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    ABONE OL
    07.04.2020 - 13:15 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,06 artışla 93.972,06 puana çıktı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında en yüksek 94.462,51 puanı gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.900,93 puan artarak 93.972,06 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 2,93 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,56 ile spor oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, salgının ivme kaybettiğine yönelik haberlerin risk iştahını artırdığını söyledi.

    Öğleden sonra, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    Maske satışı resmen yasak ama... Bugün İstanbul!Corona virüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün akşam yaptığı açıklamada para ile maske satışının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız var. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız" diye konuştu ancak özellikle pazar alanlarında maske satışı bugün de devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tutunamayanlar bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

    Tutunamayanlar bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Denizli'de ele geçirildi! Tam 570 parça

    Denizli'de ele geçirildi! Tam 570 parça

    Sıradaki Haber