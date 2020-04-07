Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında en yüksek 94.462,51 puanı gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.900,93 puan artarak 93.972,06 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 2,93 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,56 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, salgının ivme kaybettiğine yönelik haberlerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Öğleden sonra, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.