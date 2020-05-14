Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,65 puan artarak 100.249,78 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edildiğini belirtti.

Öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile ihracat ve ithalat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.