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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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    18.05.2020 - 13:14 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 artışla 101.573,42 puana çıktı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.805,27 puan artarak 101.573,42 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,84 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

    Bugün Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin desteğini alan BIST 100 endeksinin, geçen haftaki yükseliş eğilimini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi. 

    MSB test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurduMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
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