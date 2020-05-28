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    28.05.2020 - 13:36 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 artışla 105.242,00 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 288,50 puan artarak 105.242,00 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,52 ile turizm oldu.

    Özellikle ulaştırma sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, 10 Mart'tan bu yana ilk defa 106.000 puanın üzerini gördü.

    Analistler, öğleden sonra başta ABD'nin birinci çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralmasının beklendiğini ifade etti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede hedeflerin 106.000 ve 109.500 seviyeleri olabileceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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