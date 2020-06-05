Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 153,70 puan artarak 109.690,62 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,06 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.434,40 puana kadar çıkarak yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.

Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini bildirdi.