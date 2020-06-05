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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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    05.06.2020 - 13:12 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 109.690,62 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 153,70 puan artarak 109.690,62 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,06 ile spor oldu.

    BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.434,40 puana kadar çıkarak yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü.

    Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.

    Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini bildirdi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamayı iptal ettiğini açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini duyurdu.
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