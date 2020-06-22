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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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    22.06.2020 - 13:13 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,33 değer kazanarak 115.125,14 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.513,25 puan artarak 115.125,14 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,92 ve holding endeksi yüzde 1,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile iletişim oldu.

    BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 115.200 seviyesini aşarak 115.377,08 puana kadar çıktı ve 25 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Öğleden sonra ABD'de 2. el konut satışları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Yargıtay'dan motor arızası veren araçla ilgili emsal kararAntalya'da bir kişinin sıfır kilometre olarak satın aldığı otomobilinin motor arızası verdi. Bu durum üzerine üzerine otomotiv bayisine dava açan tüketici, yaklaşık 5 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.
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