BİST116.0680.76EURO7.750.54USD6.850.20ALTIN387.450.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    ABONE OL
    23.06.2020 - 13:21 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 116.062,65 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 872,60 puan artarak 116.062,65 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,40 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile spor oldu.

    BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 116.233,32 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

    Analistler, öğleden sonra yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni konut satışları, Richmond Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 112.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Süper hücre uyarısı! GeliyorGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul ve Bursa’da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışları değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, “Süper hücreler bu sene çok fazla görülmeye başladı. Mayıs, haziran ayı bunların da mevsimi. Bu sene bunları görmeye devam edeceğiz” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Evrim nereli? Survivor Evrim kaç yaşında, kim?

    Survivor Evrim nereli? Survivor Evrim kaç yaşında, kim?

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    Süper hücre yağışı nedir? Riskleri nelerdir?

    Süper hücre yağışı nedir? Riskleri nelerdir?

    Sıradaki Haber