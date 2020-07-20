Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 736,12 puan artarak 119.522,21 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 4,18 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini dile getirdi.