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    06.07.2020 - 10:06 | | AA

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,41 artışla 117.384,51 puana yükseldi.

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.636,04 puan ve yüzde 1,41 değer kazanarak 117.384,51 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,31 ve holding endeksi yüzde 1,41 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile spor oldu.

    BIST 100 endeksi, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kaybederek 115.748,47 puandan kapandı.

    Analistler, Borsa İstanbul AŞ tarafından 6 yabancı kuruluş için 1 ila 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağının duyurulduğunu anımsatarak, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kurunun yanı sıra Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini bildirdi.

    Yurt dışında, Almanya'da inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin açıklanacağına işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

    Sokak ortasında adamı tekme tokat döven kadınlar kameradaEsenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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