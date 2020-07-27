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    27.07.2020 - 10:15 | | AA

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,63 artışla 1.199,57 puana yükseldi.

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 7,55 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 1.199,57 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,63 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarında pozitif ayrışarak, günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 119.201,63 puandan tamamladı.

    Bugün itibarıyla endekslerden iki sıfır atılması ile BIST 100 endeksinin en son kapanış değeri 1.192,02 puan olarak güncellendi.

    BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.

    Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

    Bu haftanın gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra, perşembe ABD'de ve cuma günü Avro Bölgesinde büyüme verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

    Nöroloji uzmanından Covid-19'a karşı uyarı!Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Covid-19’u belirtisiz geçirenlerin inme açısından daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uludüz, “Teşhis ve tedavi almadan iyileşen bu kişilerde, kanda pıhtılaşma riski daha yüksek. Ayrıca İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre Covid vakalarının yüzde 33’ünde, ileride Alzheimer demans gibi tabloların olabileceği de öngörüldü. Ölümler, vaka sayıları azaldı deyip rehavete kapılmak çok tehlikeli, maske mesafe hijyen ile bu virüsten korunmak gerekiyor” dedi.
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