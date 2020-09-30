30.09.2020 - 19:15 | | AA
Borsa İstanbul'da günlük işlem hacmi rekoru
Borsa İstanbul, pay vadeli işlem sözleşmelerinde, günlük işlem hacminde 5 milyar 905 milyon 478 bin 435 TL ile rekor seviyeye ulaşıldığını bildirdi.
Borsa İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pay vadeli işlem sözleşmelerinde 30 Eylül 2020 tarihinde günlük işlem hacmi 5 milyar 905 milyon 478 bin 435 TL rekor seviyeye ulaşmıştır. ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.