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    04.08.2020 - 11:09 | | AA

    Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu

    Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Fenerbahçe Futbol AŞ, geçen ay yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

    Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu

    AA muhabirinin derlediği verilere göre, temmuzda spor endeksi yüzde 18,4 değer kaybetti.

    Fenerbahçe, yüzde 6,8 ile geçen ay yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

    Süper Lig'i zirveden uzakta, 7'nci yedinci sırada tamamlamasına karşın geçen ay hisseleri iyi performans gösteren Fenerbahçe, en son maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

    Söz konusu dönemde Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına yüzde 3,3 kaybettirdi. Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

    Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri geçen ay yüzde 14,8 azalış kaydederken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği de yüzde 41,4 ile temmuzda yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

    Son 9 yılın en başarılı performansını sergileyen ve yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor, şampiyonluk hedefine ulaşamazken, hisse performansında da kayda değer bir düşüş yaşadı.

    7 ayın en çok kazandıranı Trabzonspor

    Spor şirketlerinin ocak-temmuz dönemindeki performanslarına bakıldığında, Trabzonspor, yüzde 86,5 ile en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. HES Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenip ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayan ve son 9 yılın en başarılı performansına ulaşan Trabzonspor'un yeşil sahalardaki başarılı performansı, yıllık bazda hisse performansına da yansıdı.

    Yılın 7 ayında Galatasaray'ın hisseleri yüzde 22,2 Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 19,2 değer kazanırken, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 7,1 değer kaybetti.

    En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip

    Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Galatasaray oldu.

    Temmuz ayını 1 milyar 339 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Galatasaray'ı, 1 milyar 330 milyon 291 bin 200 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 947 milyon 926 bin 430 lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 700 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

     

      Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ceyhan'dan okulların açılmasıyla ilgili açıklama!Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyayı saran pandemi ile mücadele sürerken Türkiye dahil tüm ülkelerde okulların açılmasına yönelik uygulamaların en zor karar olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "Okullar için açılış tarihi olarak açıklanan tarih konusunda erken diyemiyoruz çünkü geç dediğiniz bir tarihte bundan daha iyi olacağının garantisi yok" dedi.
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