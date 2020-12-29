‘Borsa mağduru olmayın’

A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, “Sorumluluğu olmayan sözde küçük yatırımcı dostu olan hesapları, Twitter, Facebook, Telegram ve hatta Tiktok’ta görüyoruz” dedi. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ise, “Kısa yoldan zengin olma hayali, özellikle yeni yatırımcıları hayatları boyu yüzünü görmedikleri insanların kurdukları WhatsApp gruplarına üstelik para ödeyerek abone olma noktasına sürüklüyor” uyarısında bulundu.