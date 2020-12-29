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29.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Borsa mağduru olmayın’

Borsaya rağbet artarken uzmanlar özellikle sosyal medyadaki dolandırıcılar için uyarıda bulundu. Borsadaki yerli yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana her ay ortalama 62 bin artarak 1.9 milyon kişiye ulaştı. AA’ya konuşan analistler, bireysel yatırımcıların getiri arayışının makul olduğunu ancak borsada işlem yapmanın birçok riski beraberinde getirdiğinin unutulmaması gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar, sosyal medyanın, hisse fiyatlarını manipüle ederek bireysel yatırımcıların portföylerine göz diken dolandırıcılarla dolu olduğuna dikkati çekiyor.

‘Borsa mağduru olmayın’

 

A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, “Sorumluluğu olmayan sözde küçük yatırımcı dostu olan hesapları, Twitter, Facebook, Telegram ve hatta Tiktok’ta görüyoruz” dedi. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ise, “Kısa yoldan zengin olma hayali, özellikle yeni yatırımcıları hayatları boyu yüzünü görmedikleri insanların kurdukları WhatsApp gruplarına üstelik para ödeyerek abone olma noktasına sürüklüyor” uyarısında bulundu.

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