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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa Yatırım Fonları'nın kapanış seansına dahil edilmesine karar verildi
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    27.03.2020 - 09:56 |

    Borsa Yatırım Fonları'nın kapanış seansına dahil edilmesine karar verildi

    Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında işlem gören Borsa Yatırım Fonlarının 10.00-18.00 saatleri arasındaki sürekli işlem yöntemine ilave olarak kapanış seansına dahil edilmesine karar verildi.

    Borsa Yatırım Fonları'nın kapanış seansına dahil edilmesine karar verildi

    Borsa İstanbul'un duyurusuna göre, söz konusu uygulama 30 Mart Pazartesi günü başlayacak.

    Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda şu bilgiler verildi:

    "Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında işlem görmekte olan borsa yatırım fonları (BYF) mevcut uygulamada açılış ve kapanış seansına dahil edilmemekte ve 10:00 - 18:00 saatleri arasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmektedirler.

    Borsa Genel Müdürlüğü tarafından 26/03/2020 tarihinde alınmış olan karar uyarınca

    - BYF’lerin 10:00 - 18:00 saatleri arasındaki sürekli işlem yöntemine ilave olarak kapanış seansına (kapanış fiyatından işlemler aşaması da dahil olmak üzere) dahil edilmesine (açılış seansına dahil edilmeyeceklerdir),

    - Uygulamanın 30/03/2020 tarihinden itibaren devreye alınmasına karar verilmiştir.

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