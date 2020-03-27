Borsa Yatırım Fonları'nın kapanış seansına dahil edilmesine karar verildi

Borsa İstanbul'un duyurusuna göre, söz konusu uygulama 30 Mart Pazartesi günü başlayacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda şu bilgiler verildi:

"Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında işlem görmekte olan borsa yatırım fonları (BYF) mevcut uygulamada açılış ve kapanış seansına dahil edilmemekte ve 10:00 - 18:00 saatleri arasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmektedirler.

Borsa Genel Müdürlüğü tarafından 26/03/2020 tarihinde alınmış olan karar uyarınca

- BYF’lerin 10:00 - 18:00 saatleri arasındaki sürekli işlem yöntemine ilave olarak kapanış seansına (kapanış fiyatından işlemler aşaması da dahil olmak üzere) dahil edilmesine (açılış seansına dahil edilmeyeceklerdir),

- Uygulamanın 30/03/2020 tarihinden itibaren devreye alınmasına karar verilmiştir.