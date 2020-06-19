Borsada rekor hacim

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0.62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8.98 ile iletişim oldu.



Turkcell %10 primli



Turkcell hisseleri açıklanan anlaşmanın ardından yüksek primli işlem gördü. Hisseler gün içinde yüzde 10’a yakın değer kazandı. Sektördeki bu işlem diğer hisseleri de olumlu etkilerken Türk Telekom hissesi de yüzde 3.5 civarında primle işlem gördü. BIST 100 endeksi, 112.494,62 puanla 3.5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

AA’ya konuşan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, kısa vadeli yeni hedefin ise 116.000 seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.724 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.05 azalarak 379 bin 500 liradan tamamladı.

TCMB, doların dünkü efektif kurunu alışta 6.8402 lira, satışta 6.8676 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6.8285 lira, satışta 6.8559 lira olarak belirlemişti.