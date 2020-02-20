Borsadan iki sıfır atılıyor

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, borsa endekslerinden iki sıfır atılmasına dönük çalışma yapıldığını, testlerin 9 Mart’ta başlayacağını, uygulamanın 27 Nisan’da devreye alınacağını açıkladı. Ekonomi basını ile düzenlediği sohbet toplantısında piyasalara ilişkin gelişmeleri değerlendiren Hakan Atilla, iki sıfır atılmasıyla endeksin 1200’lerde olacağını söyledi. Atilla şunları kaydetti:



“Bugün dünyada altı borsa endeksi 100 bin puanın üzerinde. Bunlar arasında Jamaika, Arjantin, Brezilya var. Bu grupta olmak yatırımcılarda enflasyonist algı yaratıyor, pahalı imajı veriyor. Diğer borsaların 30-35’i ise 1000-5000 puan arasında.”



1997’de de atıldı



1997’de de borsa endeksinden iki sıfır atıldığını hatırlatan Hakan Atilla, “Atılmasaydı bugün endeks 10-12 milyondu” dedi. BİST Endeksi’nin son dönemde yükseldiğini, halka açık piyasa değerinin 38-40 milyar dolar arttığını belirten Atilla, “Borsanın daha fazla yolu var” dedi. Atilla, “Borsanın yükselmesi, sizin genel müdürlüğe getirilmenizi izleyen zamanda oldu. Ayağım uğurlu geldi, diyor musunuz?” sorusuna da, “Kerameti kendimde aramıyorum” yanıtını verdi.



Yatırımcı geldi



Faizler düşünce yatırımcının alternatif yatırım araçlarına yöneldiğini, bunların arasında borsanın da bulunduğunu belirten Atilla, “Günde 3-5 bin adet düzeyinde olan hesap açma sayısı 10 binlere geldi. Fonların borsaya yönelimi de arttı. 3 milyon yatırım fonu, 7 milyon BES müşterisi var” bilgisini verdi. Atilla, yabancı yatırımcının işlem payının yüzde 25 olduğunu da kaydetti.



Hisse sorana yanıt



Atilla, kendisine, “Hangi hisseyi alayım?” diye soranlara şu yanıtı verdiğini söyledi:

“Eğer finansal okur yazarlığınız yoksa yatırım fonlarını tercih edin ya da yatırımınızı aracı kurumunuza danışarak yapın. Bir takım sosyal medya fenomenleri de yatırımcıyı yönlendirmeye çalışıyor, bunlara rağbet etmeyin.”





Temettüye basit vergi

Borsaya yönelimin artması için yatırımcıların teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Hakan Atilla, bunun başlıca yolunun temettü ile olabileceğini söyledi. Atilla, “Temettünün vergilendirilmesi çok karışık. Temettüde ya vergi olmamalı ya da basit olmalı” dedi. Teşvik konusundan söz ederken BES’lere de değinen Atilla, BES’te müşteri lehine pek çok düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, “Müşteri portföyünü bir kere oluşturunca çok fazla değiştirmiyor. 7 milyon BES müşterisi aldığı hizmeti sorgulasın” diye konuştu.





Açığa satış yasağı

Bir süre önce getirilen açığa satış yasağı konusunda çalışma başlattıklarını açıklayan Hakan Atilla şunları söyledi:

“Burada esas risk temerrüttür. Şu anda temerrüt riski yok. Ben ödünç piyasasının çok aktif olmasını istiyorum. Bunun için çalışma başlattık. Çok uzun sürmez.”





Borsa İstanbul taşınıyor

Borsa İstanbul’u, Avrupa yakasındaki İstinye’den Anadolu yakasındaki İstanbul Finans Merkezi’ne (İFM) taşıma niyetinde olduklarını belirten Atilla şöyle konuştu:



“İFM’nin mal sahibi Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile konuyu istişare ediyoruz. Bizim çok büyük bir yere ihtiyacımız yok. Ancak altın saklama gibi özel ihtiyaçlarımıza uygun bir yer olmalı. 2022-2023’te taşınırız, diye düşünüyorum. Burası (İstinye yerleşkesi) Hazine’ye ait. Biz burada kiracıyız.”





Yapay zeka yatırımı



Sermaye piyasalarında yapay zeka kullanımı ve robot işlemlerin arttığının hatırlatılması üzerine Hakan Atilla, Borsa İstanbu’un teknolojik altyapısının buna uygun olduğunu söyledi. Atilla, teknoloji ve veri kapasitesi ile ilgili yeni yatırımları, borsa binasının taşınmasına paralel yapacaklarını sözlerine ekledi.





Halka arz ikinci yarıda

Yaklaşık sekiz yıl önce şirketleşen ve bunu izleyen dönemde hisselerinin halkı arzı zaman zaman gündeme gelen Borsa İstanbul’da bu süreçteki gelişme de Hakan Atilla’ya soruldu. Borsa İstanbul’un bu yıl sonuna kalmadan halka arza hazır geleceğini kaydeden Atilla, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak piyasaların seyrinin de bunda rol oynayacağını ifade etti. Atilla, “Halka arz ikinci yarıda gündeme gelebilir” dedi.



‘Borsanın iyiliği için müsaade isterim’



ABD’de, İran’a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla tutuklanan ve serbest bırakıldıktan sonra temyize başvuran Hakan Atilla, bu ülkenin hukuk sistemini tez yazacak kadar öğrendiğini söyledi. ABD’ye iş gereği de olsa gitmeyi düşünmediğini vurgulayan Atilla, “Borsayı temsil edecek başka arkadaşlarımız var. Benim gitmem belki sadece halka arz aşamasında gerekebilir. O zaman da borsanın daha iyiliğine olacaksa müsaade isterim” dedi.



EBRD zaten çıkıyordu



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), Borsa İstanbul’daki hisselerini satmasını, kendi atamasıyla zamanlama olarak birbirine yakın tarihlerde olsa da birbiriyle ilgisi olmadığını belirten Atilla, EBRD’nin hisseyi alırken Borsa İstanbul’un halka arzıyla çıkmayı planladığını, halka arzın 2019’da olmayacağı kesinleşince çıkma opsiyonunu kullandığını anlattı.

BİGA ‘cep’te, altın kasada





Hakan Atilla, Borsa İstanbul’da Bitcoin ile ilgili işlem olup olmayacağının sorulması üzerine, Takasbank’ın BİGA adıyla bir dijital para ürettiğini hatırlattı. Atilla şu bilgiyi verdi:



“1 BİGA, 1 gram altına eşit. Karşılığı da fiziki altın olarak Borsa İstanbul’un kasasında tutuluyor. Şu anda 6 banka ile çalışılıyor. Tüm bankalara yayılınca daha geniş tanıtım yapılacak. Cep telefonundan alıp satmak mümkün olacak.”