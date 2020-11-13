Borsadan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,85 ile metal, eşya, makina, tek kaybettiren ise yüzde 1,81 ile ulaştırma oldu.

Sanayi üretimi verisinin eylülde beklentileri aşmasının ardından yükselişini hızlandırarak 1.292,83 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 1.291,29 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin de pay piyasalarını desteklediğini belirterek, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 1.240 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,33 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 13,09, dolar/TL yüzde 10,20, avro/TL yüzde 10,67 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.211,16, en yüksek 1.303,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artarak 1.291,29 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13,00 azalışla 3.106,00 liraya geriledi. Geçen hafta 872,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 759,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 10,20 değer kaybederek 7,6920 liraya, avro yüzde 10,67 azalışla 9,0890 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.