BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsadan sıfır atma testi 5 Haziran’da
    ABONE OL
    16.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Borsadan sıfır atma testi 5 Haziran’da

    Borsa İstanbul’da endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin testlerin 5 Haziran’da başlayacağı duyuruldu.

    Borsadan sıfır atma testi 5 Haziran’da

    Borsa İstanbul yönetimi tarafından üyelere gönderilen duyuruda “BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması Projesi”nde provaların 5 Haziran’da başlayacağı bildirildi.

    Duyuruda, daha önce üyeler ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda 27 Temmuz’a ertelendiği hatırlatılan endekslerden iki sıfır atılmasına yönelik projede, prova katılımcılarının bağlantı testlerini 1 - 3 Haziran’da gerçekleştirmesi gerektiği kaydedildi.

    Endekslerden sıfır atılmasına ilişkin provalarda canlı ortam verilerinin kullanılacağı belirtilen duyuruda, dört kez canlıya geçiş provası planlandığı ve her periyotta en az üç gün test imkanı sunulacağı ifade edildi.

    Duyuruya göre ilk prova 5-10 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sonraki provaların ise sırasıyla 12-19 Haziran, 26 Haziran-3 Temmuz ve 10-17 Temmuz’da yapılması planlanıyor.

    Testlerin başarılı olması durumunda “BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi”nin 6 Temmuz, “BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması”nın ise 27 Temmuz’da yapılması planlanıyor.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

    Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Saksı çaldı! O anlar böyle kaydedildi

    Saksı çaldı! O anlar böyle kaydedildi

    Sıradaki Haber