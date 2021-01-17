Borusan’da üst yönetime atama

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, uzun yıllardır çalışanların kariyer ve yetenek gelişimlerine odaklandıklarını belirterek genel müdür atamalarının grup içinden yapıldığını vurguladı. Şirketin açıklamasında Enis Amasyalı ile ilgili şu bilgiler verildi:

“Amasyalı, 2011 yılından bu yana Borusan EnBW Enerji Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı’nı yürütüyordu. Bu süre zarfında toplam 12 yenilenebilir enerji tesisinin yatırım sürecini yönetti. Ayrıca, uluslararası uygulamalar ile uyumlu proje yönetim sisteminin, proje yönetimi ve mühendislik uzmanlık süreçlerinin devreye alınmasına, matris organizasyon sistemine geçişe ve şirketin hafızasını oluşturan Bilgi Birikimi Yönetimi Sistemi’nin devreye alınmasına öncülük etti.”

Açıklamada Atınç Ocak hakkında da şöyle denildi:

“25 yıldır Supsan bünyesinde farklı birimlerde başarıyla üstlendiği yöneticilik görevleri kapsamında birçok öncü işe imza atan Supsan yeni Genel Müdürü Atınç Ocak, fabrika üretim kapasitesinin arttırılmasını başarıyla sağladı, Türkiye’de ilk olarak sodyum supap seri üretimiyle birlikte Motor Test ve Turbo üretme yetkinliklerinin kuruma kazandırılması ve Ar-Ge Birimi’nin kurulmasına liderlik etti.”