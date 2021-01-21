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21.01.2021 - 08:25 |

Boyner Ailesi’nin acı günü!

Boyner Grubu’nun kurucusu Osman Boyner’in (95) eşi Ayten Boyner 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Boyner Ailesi’nin acı günü!

Bir süre önce koronavirüs tedavisi gören Ayten Boyner’in, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti öğrenildi. Aynı zamanda Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in da annesi olan Ayten Boyner, koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilmişti. Zorlu bir hastalığı atlatıp evine dönen anne Boyner, taburcu olduktan kısa süre sonra evinde beyin kanaması geçirdi.

Hızla Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Ayten Boyner, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi. Ayten Boyner, kılınacak cenaze namazı sonrası bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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