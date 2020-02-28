Braille alfabesiyle ‘kod’ öğrenecekler

Görme engelli çocuklar da artık kodlayabilecek. Turkcell’in Engelsiz Eğitim Programı’nda görme engelli çocuklar Braille alfabesi (görme engellilerin kullandığı kabartma alfabe) ile etiketlenmiş robotik setler yardımıyla kodlama eğitimi alacak. Setler Gaziantep’teki Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi’nde açılan Zeka Gücü sınıfındaki törenle ilk grup öğrenciye dağıtıldı. Okulda yeni açılan, özel yetenekli çocuklara yönelik Zeka Gücü sınıfı öğrencileriyle görme engelli gençler kodlama setlerini birlikte denedi. Yıl sonuna kadar setlerle bine yakın görme engelli öğrenci kodlama eğitimi alacak.



Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kurumsal sosyal sorumlulukta gençler ve çocuklar, kadınlar, mülteciler ve engelliler olmak üzere dört alana odaklandıklarını belirterek, “Bunları yaparken eğitimi işin merkezine koyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’yla beraber yapıyoruz. Birlikten güç doğar mesajını vermek istiyoruz. Yaptığımız işlerin milyonlara ulaşmasını istiyoruz. Geleceğin Einstein’larını yetiştirmek istiyoruz” dedi.



50 bin öğrenci



Kuruldukları günden bu yana tüm sosyal sorumluluk çalışmalarının odağına teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü koyarak herkesin bilgiye erişimde eşit olanaklara sahip olmasını hedeflediklerini de kaydeden Erkan, “Özellikle toplumdaki dezavantajlı bireylerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılım göstermelerine destek olmak adına çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza attık. Şimdiye kadar açtığımız Engelsiz Eğitim sınıflarımız 55 kentteki 111 okulda 50 bin öğrenci ve ailesine ulaşma imkanı tanıdı. Engelsiz Eğitim programımız kapsamında yüzlerce görme engelli öğrencimiz, kendilerine özel hazırladığımız setler sayesinde robotik kodlamayı öğrenmeye başlayacak” diye konuştu.



Erkan, “Turkcell, 33 ilde 45 Zeka Gücü sınıfıyla geleceğin teknoloji üreten nesillerini yetiştirmeye devam edecek. Bugüne kadar 20 bin maker kit dağıttık. 5 bini yüz yüze eğitimlerle olmak üzere toplam 50 bin öğrenciye eriştik. Çocuklarımız, Türkiye’yi daha iyi noktalara taşıyacak” dedi.



266 ödül kazanıldı

Engelsiz Eğitim programı ile görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflarla engelli çocukların eğitim ve istihdamına yönelik gelişmeler destekleniyor. Zeka Gücü projesi kapsamında tüm görme engelli okullarına ilk kez Braille baskılı kodlama kiti verildi. Zeka Gücü, Türkiye’de Maker Hareketi’ne yönelik en kapsamlı adımlardan biri olarak görülüyor. Çocuklar yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor ve projeler geliştiriyor. Zeka Gücü öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalarda 266 farklı ödül kazandı.