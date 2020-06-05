Brent petrolün varili ne kadar?

Dün 40,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 40,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,64 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 9 Haziran'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi miktarı konusundaki belirsizlikleri fiyatları olumsuz etkiliyor.

Ayrıca, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın gelecek ay küresel petrol piyasasında 5-6 milyon varil petrol arz açığı oluşacağı yönündeki açıklamaları da kesinti kararlarına ilişkin soru işaretlerini güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,38 ile 41,44 dolar aralığının direnç, 39,32 ile 38,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Muhabir : Gülşen ÇağatayYayınlayan : Ali Berat Meriç

05.06.2020 09:34:20