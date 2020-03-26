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    HaberlerEkonomi Haberleri Brent petrolün varili ne kadar oldu?
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    26.03.2020 - 09:01 | | AA

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 27,26 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Dün 28,29 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 27,26 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,16 dolardan alıcı buldu.

    FİYATLARIN YÜKSELİŞE GEÇMESİ BEKLENİYOR

    Fiyatlar güne düşüşle başladı fakat ABD Senatosu'nda onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketiyle gün içinde küresel petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 455,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,77 milyon varil artacağı yönündeydi.

    Bu arada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 27,29 ile 27,41 dolar aralığının direnç, 27,17 ile 27,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

      Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdiDenizli'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Murat E. ambulansa bineceği sırada, Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim" dedi.
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