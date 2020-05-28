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    HaberlerEkonomi Haberleri Brent petrolün varili ne kadar oldu?
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    28.05.2020 - 09:40 | | AA

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 34,12 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Dün 36,16 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 34,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,78 azalışla 34,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 31,87 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatları, ABD’nin petrol stoklarının artış göstermesi, ABD-Çin arasındaki Hong Kong kaynaklı gerilimin artması ve ABD Merkez Bankası'nın ekonomik beklentilere dair açıklamaları sonrasında geriledi.

    Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 8,7 milyon artış gösterdi. Ticari ham petrol stoklarının 1,9 milyon azalması bekleniyordu.

    Brent petrolde teknik olarak 35,94 ile 38,12 dolar aralığının direnç, 33,76 ile 31,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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