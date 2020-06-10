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    10.06.2020 - 10:07 | | AA

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 40,52 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Dün 41,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,60 azalışla 40,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,12 dolardan alıcı buldu.

    Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta kaydedilen yaklaşık 8,5 milyon varillik artış petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

    ABD ile Çin başta olmak üzere dünya genelinde ekonomilerin beklenenden çok daha yavaş toparlanacağı endişeleri de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

    Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin, nisan ayında vardıkları günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı almasının küresel petrol fiyatlarının hızlı düşüşüne engel olduğunu belirtiyor.

    Bu arada, Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da silahlı grupların saldırısı nedeniyle durdurulan petrol üretiminin birkaç saat sonra yeniden başladığı açıklandı.

    Brent petrolde teknik olarak 41,81 ile 43,41 dolar aralığının direnç, 40,21 ile 38,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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