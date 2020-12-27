‘Brexit’ ile Türk nakliyeciye fırsat

Brexit kararıyla 1 Ocak 2021 itibarıyla AB dışında kalacak olan İngiltere, gümrüklerde de düzenlemeleri yürürlüğe koyacak. Ulaştırma alanında “Sınır İşletim Modeli” (BOM) yayımlayan İngiltere, ülkeye girişte AB sonrası zorunlulukları erteleyecek. Bu kapsamda, Ortak Transit Sözleşmesi (CTC) kapsamında taşınan mallar için emniyet ve güvenlik bildirimleri ve tam gümrük beyanı zorunluluğu 6 ay ertelenecek, alkol ve tütün ürünleri için tam gümrük beyanı gerekli olacak. Canlı hayvanlar için sağlık sertifikası istenecek, buna ilişkin fiziki kontroller varış yerinde yapılacak. 1 Ocak 2021 itibarıyla İngiltere’ye gidecek tüm ihracat malları için gümrük beyannamelerinde tam kontroller uygulanacak. Temmuz 2021’e kadar TIR karnesi olan firmaların herhangi bir transit beyannamesi sunması istenmeyecek; TIR nakliyesi için elektronik ön beyan şart koşulmayacak.

3 milyar $’lık ihracat

Milliyet’e konuşan Şener, Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatının yüzde 25’inin karayoluyla yapıldığını, bunun da 2.5-3 milyar dolara karşılık geldiğini belirterek, “İngiltere bizi mağdur etmez. İngiltere’nin AB’den çıkmasıyla İngiltere ile ticaret kolaylaşacak” dedi. Şener, İngiliz üreticilerin, 3. ülkelere ihracatta Türk nakliye filololarıyla işbirliği içinde olduğunu dile getirdi.

3 günde 250 Türk TIR’ı sınırda kaldı

Koronavirüs nedeniyle Fransa-İngiltere sınırının bir süreliğine kapanması nedeniyle Türk taşımacıların önemli bir mağduriyet yaşamadıklarını ifade eden Şener, genel olarak Türk TIR’larının İngiltere dönüşünde sınırda tutulduğunu söyledi. İngiltere’ye ithalattan fazla ihracat yapıldığını anlatan Şener, bu yüzden dönüş esnasında pek çok TIR’ın boş olduğunu kaydetti. Bekleyen Türk TIR’larında sebze-meyve gibi yüklerin olmadığına dikkat çeken Şener, “Yarısından çoğu boştu” diye konuştu. Şener, sınır kapamadan 3 günde yaşkaşık 250-250 kadar Türk TIR’ının etkilendiğini söyledi.