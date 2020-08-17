Brisa'dan ilk yarıyılda 97 milyon TL’lik net kâr

Şirketin güçlü performansında, dengeli işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi etkili oldu. Aralık 2019’da 7 olan işletme sermayesi çevrim hızı 2020 yılının ilk yarısında 9’a yükseldi. Brisa, yılın ilk altı ayında yurtiçi cirosunu yüzde 16 artırdı. Şirket, yurtdışı pazarlarda ise küresel salgın nedeniyle yaşanan daralmalara paralel olarak ihracat satışlarında gerileme yaşanmasına rağmen odak ülkelerde pazar payını artırma başarısı gösterdi. Lassa’nın yılın ilk altı ayında Avrupa’da pazar payı artışı gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, İspanya, Makedonya ve Letonya oldu. Brisa’nın 2020 yılı ilk yarıyıl performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “Yeni normal döneme çok daha güçlü giriyoruz ve bu gücü derinleştirmek üzere yeni yollar ve çözümler keşfetmeye, bayilerimizle omuz omuza çalışmaya ve start-up ekosistemi ile güçlü iş birliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.