Brütten Net Hesaplama Nasıl Yapılır? Yıllık Olarak Brütten Nete Maaş Hesaplama

Net maaş ve brüt maaş arasındaki farklılıkların anlaşılması hem çalışanlar hem de işverenler için oldukça önemlidir.



Net Maaş ve Brüt Maaş



Maaş; çalışanların aylık olarak yaptıkları iş karşılığında aldıkları ücrettir. Brüt maaş, çalışanların herhangi bir vergi ve kesinti olmaksızın aldıkları toplam paraya denk gelen bir kavramdır. Net maaş ise, çalışanların vergi ve sigorta ödemeleri sonrasında hesaplarında kalan miktarı tanımlamaktadır. Çalışanın vergiler ve kesintiler ödendikten sonra hesabında kalan asıl para net maaşa denk gelir. Brüt maaştan yapılan kesinti ve ödemeler arasında damga vergisi, sosyal güvenlik primi çalışan tahsisi, gelir vergisi, işsizlik sigortası gibi farklı ödemeler bulunabilir.



Brütten Net Hesaplama Nasıl Yapılır?



Brütten nete maaş hesaplama yöntemi ile çalışanlar ne kadar gelir vergisi aldıklarını veya ne kadar aile geçim indirimi edindiklerini öğrenebilirler.



Brüt maaştan net maaş hesaplamak için, brüt maaştan bütün kesintiler çıkartılır. Bu kesintiler arasında gelir vergisi, işsizlik sigortası çalışan tahsisi, damga vergisi, sosyal güvenlik primi çalışan tahsisi gibi ödemeler bulunur. Bu durumda brütten net maaş hesaplama formülü; Brüt Maaş - Toplam Ödemeler = Net Maaş şeklinde ifade edilir.



Brüt maaştan sosyal güvenlik primi çalışan tahsisi () ve işsizlik sigortası çalışanın dağılımı (%1) - çıkartıldığında kalan sonuç gelir vergisi matrahını gösterir. Gelir vergisi matrahından gelir vergisi () ve damga vergisi (0,00759) çıkartıldığında ise net maaş elde edilir.