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    HaberlerEkonomi Haberleri BSH-Pitsos tesisi Türkiye’ye taşınıyor
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    16.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    BSH-Pitsos tesisi Türkiye’ye taşınıyor

    Yunanistan’da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos’un üretim operasyonlarını Türkiye’ye taşıyacağı bildirildi. Firmadan yapılan açıklamada, 31 Aralık’ta Yunanistan’daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye’de devam edileceği belirtildi.

    BSH-Pitsos tesisi Türkiye’ye taşınıyor

    Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yıl sonunda kapanacak olan şirketin yüzlerce kişinin işsiz kalmasına sebep olacağı ifade edildi. POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak, BHS-Pitsos’un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

    1865’te kurulmuştu

    Yunanistan’da 1865’te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015’te Bosch ve Siemens’ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar euro’ya satılmıştı. BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.
    Otomotiv firması BMW ve Daimler’e ait Free Now Group da 28 Şubat’ta ülkedeki operasyonuna son vermişti.

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