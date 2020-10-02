BTC’den 14 yılda akan petrol 3.5 milyar varil

BOTAŞ International ve BTC verilerine göre açılışı Temmuz 2006’da yapılan boru hattının son durağı Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali’nden bugüne kadar 4 bin 595 tankerle dünya pazarına sevkiyat yapıldı.



Uzunluğu 1776 kilometre olan ve 1076 kilometresi Türkiye’den geçen hatla Haydar Aliyev Deniz Terminali’ne ulaşan ham petrol, BTC hattının Türkiye’deki kısmını işleten BOTAŞ International (BIL) tarafından tankerlerle dünya pazarına ihraç ediliyor.



Geçen yıl 233 milyon 175 bin 907 varil ham petrolün dünyaya dağıtıldığı BTC’de, bu yıl başından itibaren 214 tankere 161 milyon 961 bin 656 varil yüklendi.

Elektriğe zam



Sanayi, ticarethane ve meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 5.6 ile yüzde 5.7 arasında zam yapıldı. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen tarifeye göre meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.6, ticarethanelerde ve sanayide kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.7 artırıldı.