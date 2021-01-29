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29.01.2021 - 18:47 | | AA

Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,47, altının gram satış fiyatı yüzde 0,82, dolar/TL yüzde 1,57, avro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

 

BIST 100 endeksi, en düşük 1.431,32, en yüksek 1.560,13 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47 azalarak 1.473,45 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,82 kayıpla 434,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 azalışla 2.884,00 liraya geriledi. Geçen hafta 710,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 705,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,57 değer kaybederek 7,2950 liraya, avro da yüzde 1,64 azalarak 8,8660 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,79 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.

Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi "varagele" yöntemiyle kurtarıldıZeytinburnu önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle karaya oturan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemide bulunan 2 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı.
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