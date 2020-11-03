Bu öneriler hayat kurtarır
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), acil durumlar için dijital önerilerini şöyle sıraladı:
1. Telefon hatlarını meşgul etmemek için internet tabanlı mobil iletişimi kullanın.
2. Cihazların şarj miktarı kontrol edilmeli.
3. Telefonun kalitesi, çekim gücü, pil kalitesi gibi durumlar göz önünde bulundurulmalı.
4. Anlık mesajlaşma uygulamaları etkin kullanılmalı.
5. Şarj süresini uzatabilmek için telefonun ekran parlaklığı kısılmalı ve cihazı güç tasarrufu modunda kullanılmalı.
6. Sosyal medyada doğruluk payı bulunmayan, halkı korku ve infiale sürükleyecek paylaşımlarda bulunulmamalı.
7. Yalan haber paylaşımı yaptığı belirlenen sosyal medya hesapları yetkililere bildirilmeli.
8. Sosyal medyada paylaşılacak olan bilgiler resmî kurumların sayfalarından teyit edilmeli.
9. İhbar hatları acil olmayan durum için meşgul edilmemeli.
10. Sosyal medya platformlarında deprem sonrası sözde yardım amaçlı kampanyalar düzenlendiğine dair paylaşımlar olabiliyor. Resmî kurumlar tarafından paylaşılmayan bu kampanyalara itibar edilmemeli.