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13.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Bu yatırımın daha mürekkebi kurumadı

Ambalaj ve etiket uygulamaları sektörü için dünyanın önde gelen baskı mürekkepleri tedarikçilerinden olan Siegwerk, İstanbul Tuzla’da yer alan fabrikasında güvenlik önlemlerinin yanı sıra üretim ve depolama kapasitelerini artırmaya yönelik önemli bir yatırım projesine imza attığını duyurdu.

Bu yatırımın daha mürekkebi kurumadı

Siegwerk Türkiye, bu yatırımıyla bölgedeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

İstihdamı artırdı

Tuzla fabrikasından, Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Mısır’daki müşterilerine solvent bazlı mürekkep, vernik, ofset ve etiket mürekkepleri ürünlerinin dağıtımını yapan Siegwerk Türkiye, ayrıca Siegwerk’in Nijerya ve Güney Afrika’daki şirketlerine yine aynı fabrikasından hizmet veriyor.

Projeyi, güvenlik ve depolama kapasitenin artırılmasına yönelik mimari, mekanik, elektrik ve yangın güvenliği iş akışlarını içeren detaylar üzerine kurguladıklarını vurgulayan EMEA Ofset Mürekkepleri Başkan Yardımcısı,Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Mustafa Güler şunları söyledi:

“Fabrikamızın yenilenmesi için 2017’de hayata geçirdiğimiz proje üzerinde titizlikle çalıştık. 3 sene süren kapsamlı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte 2020 ortasından bu yana yenilenmiş binamızda faaliyete geçtik. Tuzla fabrikamızdaki renovasyonla, üretimimizi saatte yüzde 20 artırarak toplam 20.000 ton üretim kapasitesine ulaştık. Aynı zamanda 20 kişiye ek istihdam yaratarak toplam çalışan sayımızı da 130’a çıkardık.”

Esenyurt'ta zincirleme trafik kazasıİstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Toplam 5 yaralının bulunduğu kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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