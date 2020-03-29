Bugün altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Alın fiyatları her hafta yeni rekorlar kırıyor. Yükselen altın fiyatları sonrası son durum her dakika araştırılıyor. Peki altında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 335,89 TL / Gram altın satış fiyatı 336,61 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.015,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.042,84 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.101,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.155,83 TL

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