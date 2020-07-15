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    15.07.2020 - 14:42 |

    Bugün toplu taşıma bedava mı? 15 Temmuz ulaşım ücretsiz mi?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü sebebiyle toplu taşıma ücretsiz mi? Yolculuk yapan vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs bedava mı, sorusuna yanıt arıyor. İETT'den konu ile ilgili duyuru yayınlandı. Bugün ulaşım ücretsiz mi?

    Bugün toplu taşıma bedava mı? 15 Temmuz ulaşım ücretsiz mi?

    Bugün toplu taşıma bedava mı? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. 15 Temmuz dolayısıyla ulaşım ücretsiz yapıldı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

    15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde İETT otobüsleri ve Metrobüs, Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek. İBB Meclisi kararı gereğince resmi tatil gününde ulaşım ücretsiz olacak.

    Resmi tatil ilan edilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla İETT otobüsleri Cumartesi sefer tarifesine göre çalışacak.

    Metrobüs hattında da araçlar, Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek. Saat 06.00 ile 11.00 arasında 30 saniyede bir, 12.00 ile 20.00 arasında 25 saniyede bir, 21.00 ile 23.00 arasında 35 saniyede bir, 23.00 ile 00.00 arasında 60 saniyede bir, 00.01 ile 02.00 arasında 4 dakikada bir, 02.00 ile 05.00 arasında da 8 dakikada bir sefer düzenlenecek.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda 15 Temmuz’da otobüs ve Metrobüs seferleri ücretsiz olacak. Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamasından erişebilirsiniz.

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